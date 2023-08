Le parole di Elisain esclusiva a ilBianconero:Lo scorso anno in Coppa Italia contro il Brescia è arrivato il tuo primo gol alla tua prima gara da titolare, quali sono state le emozioni di quel momento?“Quando ho saputo che avrei giocato ero nervosissima. Non riuscivo a mangiare e di solito non sono una persona ansiosa. Sapevo di dover dimostrare tutto quello che sapevo fare. Poi quando mi scaldavo è sparito tutto, mi sono resa conto che riuscivo a fare dei passaggi buoni e quindi mi sono tranquillizzata. Mi ha parlato Matteo Scarpa dicendomi che potevo giocare su quei livelli, lui crede in me. Invece quando ho segnato Martina Rosucci mi ha detto che me lo meritavo, è stato molto bello”.