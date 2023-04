Chiaraè un gioiellino classe 2004 di proprietà della Juventus Women ma attualmente in prestito al Como Women. Nella giornata di martedì il suo esordio in Nazionale agli ordini di Milena Bertolini. Come riferito da L Football, quando aveva 14 anni la giovane era finita anche nel mirino della. Beccari ha poi scelto di trasferirsi in bianconero e il resto è ben noto.