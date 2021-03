16 gol in 15 partite disputate nel corso di questo campionato di Serie A femminile. Cristiana Girelli è assoluta protagonista della cavalcata stagionale della Juventus Women. Questo nonostante l'attaccante non abbia messo la firma sul 4 a 0 sulla sfida scudetto vinta dalle bianconere contro il Milan. Secondo quanto raccolto da Opta, Girelli detiene un record importante per il calcio femminile italiano: "45 - Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol in Serie A Femminile (45), da quando la competizione è organizzata dalla FIGC femminile

(dal 2018/19). Orgoglio".