Martina Angelini di Sky ha parlato a TMW Radio: "Seguo il movimento da vent'anni, e non so quante partite ho visto del Lione: vederle messe così in difficoltà da un'italiana è stato sorprendente, a tratti commovente. Per quanto visto il risultato più giusto era un pari, la partita è stata equilibrata per più di 70 minuti. Rimane una grande prestazione della Juventus. Il ritorno? La Juventus dovrebbe vincere 2-0 a Lione... Molto complicato. Resta però il fatto che potranno fare bella figura, che era l'obiettivo da raggiungere. Anche la Fiorentina di fatto deve andare a vincere, e secondo me vista la partita di ieri è 50 e 50".