Finisce qui l'esperienza europea della Juventus Women per questa stagione.. Le bianconere si infrangono contro il muro chiamato Eintracht Francoforte. Proprio questa Vecchia Signora che sembrava sulle ali di entusiasmo e freschezza, ma che soprattutto aveva le idee chiare e puntava ad essere tra le migliori otto di Europa.si pensi al rinnovo di Joe Montemurro fino al 2026 annunciato proprio alla vigilia del mini tournament, che poi si sarebbe rivelato il mini tournament degli orrori.I riflettori ora sono certamente su campionato e Coppa Italia. A cos'è dovuto però questo disastro? L'Eintracht era certamente un'avversaria di tutto rispetto, ma già era noto.I rigori non impeccabili assegnati a giocatrici che forse quando il pallone pesa sono troppo emotive, o giovani. Pensate a Nystrom e ai suoi 23 anni che certo non sono un alibi, ma forse i palloni pesanti vanno affidati a giocatrici con altra esperienza.la Juventus aveva già l'esempio di Sofia Cantore poco meno di un anno fa a Parma nella finale di Supercoppa persa contro la Roma.Cara Vecchia Signora, ora cosa devi fare? Innanzitutto di certo leccarti le ferite e guarirle. Lavorando, giorno dopo giorno, perché la stagione non è finita, anzi, non è nemmeno iniziata se dobbiamo dirla tutta. Gli obiettivi saranno diversi, ma non irraggiungibili. Le soddisfazioni possono ancora arrivare. Si parte decisamente in salita, ma le sfide ti piacciono e potrai farcela anche questa volta.