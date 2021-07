Il primo allenamento in questo sabato 10 luglio, in vista di una stagione che vedrà la prima gara ufficiale il prossimo 18 agosto, quando partirà il quadrangolare di Champions League. Primo allenamento per il nuovo tecnico Joe Montemurro alle 10:30 e bianconere che si sono presentate tutte con largo anticipo a Vinovo.Ecco le foto nella nostra gallery.