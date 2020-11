Da quando il progetto Juventus Women è sbarcato nel campionato femminile di Serie A, la squadra guidata da Rita Guarino ha sempre vinto e monopolizzato i trofei nazionali. Il presidente del Napoli Femminile, Raffaele Carlino, è intervenuto a Tutto Calcio Femminile per parlare di cosa manca alle bianconere e su cosa possono puntare le società come la sua: "Noi apprezziamo l'organizzazione della Juventus, sia quella maschile che quella femminile, ma da parte nostra abbiamo un'esperienza che loro non hanno, abbiamo 15 anni di esperienza che a loro mancano e queste cose pensiamo che ci possano far fare meglio nei prossimi anni".