Una storia di quelle che sembrano fatte per essere raccontate. Era lo scorso 22 gennaio quandoriceveva la sua prima convocazione in Serie A, da Joe Montemurro, proprio contro il Pomigliano, in trasferta allo stadio Ugo Gobbato. Nove mesi dopo, laWomen torna ad affrontare il, nella prima gara della nuova stagione e tra l'elenco delle giocatrici a disposizione di Joe Montemurro figura il nome di Ginevra Moretti. Chi è Ginevra in molti si staranno chiedendo. Di origini toscane è arrivata alla Juventus Women nell'estate 2020.Ginni, così la chiamano le compagne di squadra è un', nella formazione Under 19 di Matteo Scarpa indossa il numero 9. AttaccanteStudia al JCollege, liceo scientifico sportivo. Ha una grande, per citarne alcuni ha scritto: "Non mollare mai" in inglese, un tatuaggio dedicato alla famiglia a cui è particolarmente legata, una bilancia che rappresenta il suo segno zodiacale. Halo stesso con cui ha esordito agli ordini di Joe Montemurro la scorsa stagione in Coppa Italia. Numero tatuato sul suo braccio.Indossa sempre prima la scarpa destra. Ha anche una grande passione per la musica. Di lei dicono che in ogni allenamento metta tutta sé stessa, che si alleni con grande intensità, con l'obiettivo di migliorarsi quotidianamente, un po' come recita il suo tatuaggio: non molla mai. Oggi per lei è un giorno speciale,, con Joe Montemurro, con la maglia della Juventus.