Non vedo l'ora di festeggiare con i nostri fan! Ci mancate! ⚪️⚫️

Lindaè stata assoluta protagonista dell'ultima sfida in campionato della. Le bianconere hanno battuto una squadra ostica come ilper 4 a 0 e ad aprire le danze è stata proprio la calciatrice svedese. Oltre a questo, come centrale di difesa, ha offerto una prova maiuscola sia in fase di copertura che quando c'è stato bisogno di far partire l'azione., con un messaggio sul suo profilo Twitter, ha ricordato un elemento che manca sempre di più nel calcio in periodo di pandemia: "Non vedo l'ora di festeggiare con i nostri fan! Ci mancate!".