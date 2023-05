Durante la cena di squadra delle ragazze bianconere, la calciatrice della Juve Women Martina Rosucci ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto manifestato in questa stagione.'Quest’anno siamo riusciti a darvi meno soddisfazioni del solito, voi ci siete stati sempre vicino. Questo lo fanno solo i grandi tifosi. Sono orgogliosissima di voi, in qualsiasi stadio siamo andati siete sempre stati rispettosi, ci avete sempre sostenuto e vi chiedo di continuare a farlo. Vi ringrazio di cuore di essere sempre presenti, si continua insieme'.