"Quando fai parlare il campo non hai bisogno di troppe parole. Semplicemente le più forti, semplicemente magnifiche. In una parola #LEAD3RS". Claudio Marchisio ha celebrato così la Juventus Women, incoronata oggi Campione d'Italia dal provvedimento del Consglio Federale. La FIGC ha deciso e consegnato meritatamente il terzo titolo consecutivo alle ragazze bianconere. Giustizia fatta, visti i 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.



Il titolo e le celebrazioni, quella di Marchisio si aggiunge a una lunga lista.