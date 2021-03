Cristiana Girelli è uscita malconcia dalla sfida di Coppa Italia contro la Roma. Nei prossimi giorni si sapranno nel dettaglio le condizioni e i tempi di recupero, nel frattempo l'attaccante bianconero ha pubblicato un messaggio indirizzato a tutti i tifosi, tramite una storia su Instagram: "Ragazzi vi ringrazio davvero tutti quanti per l'affetto che mi avete e mi state dimostrando. Sto leggendo però dei commenti che non rispecchiano per niente i valori del nostro calcio. A volte basta poco, quindi vi chiedo di non andare oltre con certi commenti che sto leggendo, perché si tifa sempre PER e MAI contro, senza insultare o augurare infortuni a nessuno. GRAZIE"