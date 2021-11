“Ora si può. Ora potete.”

Oggi potete credere in qualcosa che adesso è possibile vivere.

Ieri c'ero io, c'eravamo noi.

Domani, bambine e ragazze, ci sarete voi.

Ad esultare nel vostro stadio,

insieme alla vostra gente,

come il vostro idolo.

BELIEVE, dreams come true. pic.twitter.com/7oTnOwUx79