È notizia di oggi quella della risoluzione contrattuale di Evelinacon laWomen. La classe 2003 ha mandato un messaggio tramite i propri account social. Il suo messaggio:"Lascio la Juventus per prendermi cura di me stessa. È una decisione coraggiosa e difficile per me, ma la mia forte volontà di dare priorità al mio benessere per godermi il calcio mi rende pronta a sfidare me stesso. La mia squadra intorno a me mi dà pieno supporto per riprendermi e concentrarmi sul futuro. Grazie mille alla Juventus come società, ai miei compagni di squadra e ai miei sostenitori, non vi dimenticherò mai e spero di rivedervi PRESTO!Vi chiedo gentilmente di rispettare la mia richiesta di non rilasciare interviste o rispondere alle domande in questo momento".