Una nuova stagione ricca di appuntamenti, con tanto da imparare e mettere in pratica per migliorarci. È iniziato il nostro percorso pic.twitter.com/fDFY6MPDSJ — Sara Gama (@SaraGama_ITA) July 25, 2021

La capitana della, Sara, attraverso i propri canali social ha lanciato un messaggio, al termine della partita amichevole contro il, vinta per 12 a 0: "Una nuova stagione ricca di appuntamenti, con tanto da imparare e mettere in pratica per migliorarci. È iniziato il nostro percorso".