Attraverso un lungo messaggio, l'ormai ex giocatrice della Juve Women, Camilla Forcinella, ha voluto salutare il popolo bianconero dopo il suo trascoro a Torino.'Quando sono entrata a Vinovo ero davvero emozionata di cominciare a far parte di questa grande famiglia. Sono grata per l’opportunità ricevuta perché non è da tutti poter essere qui. Ringrazio per la fiducia il direttore, tutto lo staff tecnico e lo staff sanitario per esserci stati sempre. Un ringraziamento speciale a Giuseppe Mammoliti per avermi aiutato nella crescita personale e calcistica. Ringrazio tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte (ufficio stampa, magazziniere,segretari). Un grazie anche a Pauline Peyraud-Magnin e Roberta Aprile, insieme abbiamo instaurato un forte legame sia dentro che fuori dal campo. Ringrazio ovviamente anche tutte le altre mie compagne di squadra. Quando sono arrivata conoscevo la storia della Juventus, ma solo immergendomi nel contesto ho compreso ogni singola parola: “Storia di un grande amore”. Porterò con me ogni istante di questo percorso perché mi ha reso la persona che sono oggi. Un ultimo ringraziamento ma non meno importante è dedicato a voi tifosi che siete stati sempre con noi, nel bene e nel male, durante il brutto e il bel tempo, in casa e in trasferta. Con voi siamo più forti! Non importa dove sarò, io tiferò sempre per voi. Forza Juve sempre'.