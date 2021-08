Il, con un post su Instagram, ha mandato un messaggio ai propri tifosi in vista della gara di andata di Champions League contro la, che si giocherà mercoledì alle 19: "La squadra femminile gioca mercoledì alle 19.00 allo stadio "Loro Borici" la partita valida per gli ottavi di finale della "UEFA Women Champions League" contro la Juventus. Dopo le emozioni regalate dalla squadra maschile con la sua partecipazione alle Coppe Europee, ora i tifosi di Scutari avranno l'opportunità di assaporare altre emozioni, ma questa volta dalla squadra femminile di Vllaznia. Di fronte, inoltre, ci sarà un grande nome del calcio europeo e mondiale come la Juventus. Indubbiamente la presenza dei tifosi di Scutari sui gradini dello stadio per sostenere le nostre ragazze sarà per loro un grande impulso contro questa fortissima avversaria, per ottenere un risultato positivo."