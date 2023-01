Attraverso il suo account Twitter, la calciatrice della Juventus Women Cristiana Girelli ha manifestato quelle che sono le sue sensazioni ogni volta che è chiamata a scendere in campo.‘l calcio per me è sempre stato vita, è l’insieme di tante cose bellissime, emozioni, sensazioni. È anche la mia ragione di vita perché ogni giorno mi sveglio pensandoci, pensando a quello che dovrò fare e a migliorarmi ogni giorno’.