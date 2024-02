La calciatrice bianconera, Cecilia Salvai, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro di Coverciano, dove ha voluto salutare la sua ormai ex compagna di Nazionale, Sara Gama.“Il campo ci ha legato davvero tanto, ho contribuito alla valle di lacrime ieri sera. Ci ha spiazzato ma Sara è brava a farci le sorprese. Una decisione del genere non deve essere facile, ma la vedo serena. Rimarrà per sempre unica e insostituibile, e merita tutto il nostro supporto in questi giorni".