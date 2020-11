Laura Giuliani stasera ha potuto esultare per la convocazione con l'Italia femminile da parte del c.t. Milena Bertolini per la sfida in Danimarca del 1 dicembre. Ma per lei è stata una giornata molto bella a prescindere dall'ennesima chiamata in azzurro. Oggi pomeriggio il portiere della Juve Women ha infatti pubblicato una foto su Instagram che esalta il colore dei suoi capelli in un gioco di luce e controluce ben studiato. E tra i numerosi commenti di approvazione, anche quello di una donna molto vicina al mondo del calcio: l'attrice nonché vice-presidente della Lega Pro Cristiana Capotondi.