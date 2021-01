Start your Saturday with some #ForzaJuve pic.twitter.com/theCtEgezF — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) January 16, 2021

Questo weekend la Juventus incrocerà l'Inter due volte. Non solo il big match di Serie A, anche le Women - domenica alle 12.30 - scenderanno in campo per giocare la super sfida contro le nerazzurre. In avvicinamento al match, sui profili social, la Juventus ha pubblicato una foto dall'ultimo allenamento guidato da Guarino che ritrae le 4 ragazze scandinave in rosa, e che potrebbero partire titolari domenica: Hyyrynen, Sembrant, Lundorf e Hurtig.