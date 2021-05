20 vittorie su 20 partite e il quarto scudetto consecutivo, festeggiato in casa insieme ai tifosi presenti fuori dall'impianto di Vinovo. È stata un'annata magica per leche mai come quest'anno hanno messo in chiaro chi fosse la padrona assoluta della Serie A Femminile. Per raccontare il lungo percorso vincente, la Juventus ha pubblicato sui propri canali un film della stagione, che ripercorre le tappe salienti che hanno portato allo scudetto.