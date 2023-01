La calciatrice della Juventus Women, Sara Gunnarsdottir, ha diramato una lettera aperta sulla pagina ufficiale di The Players Tribute. Tantissimi i temi toccati dall'ex giocatrice del Lione, ma a fare notizia sono le pesanti rivelazioni su quanto accaduto durante il suo periodo di maternità.SUL LIONE - 'So che questa storia potrebbe sconvolgere alcune persone potenti nel mondo del calcio. Non dovresti parlare di questo lato del gioco. Ma devo dire la verità. Tutti conoscono l'immagine del mio ex club, il Lione. Otto Champions League. I migliori giocatori di ogni paese. È uno dei club di maggior successo nel calcio. Jean-Michel Aulas, il presidente, ha investito molto nella squadra, rendendo la giusta retribuzione e le buone condizioni per i giocatori una priorità tanto grande quanto vincere.SU WOLFSBURG E LIONE - 'Essendo islandese, ho sempre sognato di giocare nei più grandi campionati d'Europa. Quando sono diventato professionista, ho letteralmente detto al mio agente, Dietmar, 'Wolfsburg e Lione. Li voglio'.Ho giocato quattro grandi anni al Wolfsburg, poi nell'estate del 2020 mi sono trasferito a Lione. E mentre ero lì, ho vissuto il mio sogno. Non dimenticherò mai la sensazione di vincere la Champions League. Segnare in finale e vincere il titolo con il Lione è stato uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera. E poi sono rimasta incinta'.SULLA MATERNITA' - 'Era il 2 marzo 2021, quando ho capito. Ho detto al mio ragazzo, Árni, che ero un po' in ritardo, ma pensavo che avrei iniziato presto il mio periodo. Mi ha chiesto se volevo fare un test, ma io ho risposto: "No, no, no, lo sento". Passò un altro giorno e pensammo, OK, è strano. Così quella sera, quando tornai a casa dall'allenamento, feci un test. Dovresti aspettare due minuti, ma in uno i risultati erano lì: due linee blu. Ero decisamente incinta. All'inizio, l'unica cosa che provavo era la felicità, ma poi la realtà mi ha colpito. Me**a. Come reagirà il team?. In Europa, per molto tempo non è stata una cosa normale per una giocatrice rimanere incinta. Ci sono stati progressi, ma la cultura è ancora la cultura. Quindi, quando ho visto il test di gravidanza, è come se fossi così felice. Questo non era pianificato, ma sapevo di essere con la persona con cui volevo iniziare una famiglia, e non ho pensato per un secondo che non avrei avuto il mio bambino. Ma nella parte posteriore della tua mente, ti senti ancora come se fossi colpevole di qualcosa. Come se stessi deludendo le persone. È stato tutto davvero snervante. Così, quando l'ho detto al medico della squadra, abbiamo deciso insieme di mantenere il segreto. Il dottore lo disse ai fisioterapisti in quel momento a Lione, e furono istruiti a monitorarmi e ad aiutarmi se necessario – cosa che fecero – ma anche di mantenere il segreto. Ero incinta solo di circa cinque settimane, quindi era ancora molto presto, e avevamo partite importanti in arrivo. Sentivo molta pressione per trovare il momento giusto per dirlo alle ragazze, in modo che non ne fossero influenzate. Così passa un mese e continuo ad allenarmi normalmente'.EPISODIO CONTRO IL PSG - 'Poi arriva la partita del PSG. Jean-Luc, l'allenatore dell'epoca, venne da me nel riscaldamento e mi chiese come stavo perché il giorno prima della partita ci stavamo allenando su quel campo a Parigi, e ho vomitato tre volte. Mi sentivo orribile. Così il giorno della partita, quando Jean-Luc mi ha chiesto se potevo subentrare all'intervallo, ho dovuto dire di no. E non sono io – non lo farei mai. Ma era semplicemente troppo. Sapevo che dovevo dire la verità ai miei compagni di squadra. Sentivo che in questo club, a questo livello, se non potevo allenarmi al 100% allora non avrei dovuto allenarmi'.REAZIONI DEL CLUB - 'Così, circa una settimana dopo, l'ho detto a tutti. Eravamo seduti nello spogliatoio, tutta la squadra. Il direttore, i membri dello staff, i fisioterapisti, erano tutti lì. E ho appena detto che mi sentivo male nelle ultime settimane perché, "Sì... Sono incinta". È stato divertente vedere le loro reazioni perché alcuni di loro erano così scioccati. Penso che ci siano state molte emozioni contrastanti: quando una giocatrice dice di essere incinta, è un momento speciale, ma ha anche alcune incognite. Penso che una volta che è davvero affondato, tutti erano così felici per me e super eccitati. Ma naturalmente avevano molte domande perché sono stata la prima persona nella storia del Lione a rimanere incinta e con la piena intenzione di tornare a giocare. Dietmar mi disse che il direttore era sorpreso ma felice per me, e organizzò un incontro con noi, dove discutemmo dei passi successivi. Il dottore ha detto che avrei dovuto smettere di giocare a questo punto. Inoltre, diverse persone del team avevano contratto il COVID e continuava ad andare in giro. Ero preoccupato di cosa sarebbe potuto succedere se l'avessi ottenuto. Non sapevo come questo avrebbe influenzato il bambino. Volevo solo portare avanti il resto della mia gravidanza a casa in Islanda, dove avrei potuto capire i medici nella mia lingua madre e stare con mia madre, il mio compagno e la mia famiglia. Così abbiamo chiesto al regista, e lui ha detto di sì'.RITORNO AL LIONE - 'Ma volevo tornare a Lione dopo il parto. Sono stato molto chiaro al riguardo. Credevo che essere il primo giocatore in assoluto per il Lione a tornare dalla gravidanza sarebbe stato qualcosa che avremmo potuto festeggiare tutti insieme. Così il team ha firmato il mio piano, mi ha aiutato con i documenti per l'assicurazione e sono volato in Islanda il primo aprile'.STIPENDIO BLOCCATO - 'Per un po' ho avuto così tante altre cose da fare, non ho avuto il tempo di pensare o preoccuparmi dei miei stipendi dal club. Non avevo motivo di pensare che qualcosa sarebbe andato storto. Fino a quando non ho ricevuto il mio primo stipendio. Tutto ciò che è stato depositato era solo una piccola percentuale dalla sicurezza sociale. Per essere onesti, c'erano molte cose logistiche da affrontare, quindi non ci ho pensato troppo. Probabilmente un errore materiale. Ma ho controllato con gli altri giocatori solo per essere sicuro. Sono stati pagati, proprio in tempo. Poi ne ho perso un altro. Quindi sono tipo, aspetta. Ho chiamato Dietmar e lui ha scritto a Vincent, il direttore del club. Non c'è stata risposta, quindi la mia agenzia ha contattato di nuovo. Poi, abbiamo inviato lettere formali. Quando Vincent finalmente rispose, si scusò per due dei mesi in cui ero assente e disse che sarei stato pagato per quelli. Ma per il terzo mese, dice qualcosa su come stanno andando secondo la legge francese – il che significa che non mi devono nient'altro. Ho detto a Dietmar: "No, non è giusto, dovrebbero seguire le regole della FIFA". Queste regole erano piuttosto nuove, ma ne ero vagamente a conoscenza a causa di una conversazione casuale che ho avuto con alcuni giocatori un giorno. Questo accadeva prima che rimanessi incinta. Ricordo che parlavamo tutti di bambini, e tutti dicevano: "Sì, non c'è sicurezza per noi". E ricordo in particolare che Jodie Taylor era seduta su questo tavolo, e disse che FIFPRO stava lavorando alla gravidanza e al congedo di maternità per i calciatori professionisti. Ho pensato che fosse bello, ma in realtà non ho scavato più a fondo in quel momento. Ora penso, quali sono i miei diritti???. Non è una posizione in cui ti aspetti di essere, specialmente con una squadra come questa. Dietmar ha continuato a spingere la questione, dicendo loro: "Ehi, mancano ancora gli stipendi". Ma non avremmo ricevuto risposta. Il sindacato dei giocatori in Francia è stato coinvolto, e poi FIFPRO. Le settimane si sono trasformate in mesi. Ancora nessuna busta paga completa. Lione si è rifiutata di dare una risposta chiara su quale fosse il criterio applicato. Infine, Dietmar disse a Vincent che FIFPRO avrebbe combattuto questo a livello FIFA. Vincent ha detto: "Se Sara va alla FIFA con questo, non ha alcun futuro a Lione'.DELUSIONI - 'Mi sentivo confusa, stressata e tradita. Non lo so, forse hanno pensato, sta solo andando in Islanda per andare in vacanza. Ma mi allenavo come un maniaco durante la gravidanza. Una volta superata la nausea, mi sono sentita davvero fresca. Odiavo non poter giocare a calcio, ma potevo ancora correre e nuotare. Lavoravo ogni giorno con un allenatore di forza, che ho pagato per me stesso.... Ho dovuto pagare tutto con i miei risparmi. Ho preso molto, e non ero sicuro che l'avrei mai recuperato. Non è una bella sensazione, soprattutto quando stai iniziando una famiglia. E per tutto questo tempo, avevo ancora un sacco di domande regolari che mi passavano per la testa sull'essere una mamma, come farò a fare entrambe le cose, essere una professionista ed essere una mamma a questo livello??? Allenamento durante l'allattamento? Come sarà quando tornerò a Lione con la mia famiglia? Stavo cercando di concentrarmi sulle cose che potevo controllare, cercando di ascoltare il mio corpo. Cercando di sentirsi bene e cercando di solo, in un certo senso, godersi la gravidanza. Ci sono stati anche momenti positivi, che non dimenticherò mai. Non vedevo l'ora di ogni check-up per vedere le piccole mani sull'ecografia e ascoltare il battito cardiaco del bambino. In quei momenti mi dicevo, sto dimenticando tutto. Sto completamente lasciando andare e vivendo in questo momento'.GLI ALLENATORI - 'Gli allenatori, compresa Sonia, mi avevano rassicurato che mi avrebbero aiutato e lottato per ottenere tutto ciò di cui avrei avuto bisogno. Ma mi veniva chiesto – no, detto – ogni sorta di cose, come non portare il mio bambino con me in viaggio. Hanno detto che era perché poteva davvero disturbare i giocatori sull'autobus o sull'aereo, se avesse pianto per tutto il tragitto. Ho scosso la testa e ho detto loro che non avrei firmato niente del genere. Questo mentre stavo ancora allattando al seno, e lui era così piccolo e così dipendente da me. Se non si fossero mossi su questo, non avrei potuto assistere alle partite in trasferta. Alla fine, è stato deciso che avrebbero dato a me e Ragnar due viaggi in trasferta per testarlo e vedere come sarebbe andata. Ho scosso di nuovo la testa! Non mi sentivo a mio agio con lui che veniva "testato". Non avevo intenzione di mettere me stesso e Ragnar in quella situazione. L'intesa tra noi semplicemente non c'era, e l'ho sentito. Mi hanno sempre fatto sentire come se fosse una cosa negativa che avessi un bambino'.RISARCIMENTO - 'Abbiamo ottenuto la decisione dalla causa FIFPRO a maggio. Il club è stato condannato a pagarmi gli stipendi non pagati – l'intero importo che ho richiesto e esattamente ciò che mi era dovuto. Lyon ha chiesto le motivazioni della decisione, cosa che normalmente si fa se si intende presentare ricorso. E una volta ottenuto questo, abbiamo potuto davvero leggere come la FIFA ha analizzato il caso e siamo arrivati alle conclusioni. Hanno parlato del "dovere di cura" del club, che non c'è stato alcun contatto con me durante la mia gravidanza. Nessuno mi controllava veramente, mi seguiva, vedeva come stavo mentalmente e fisicamente, sia come dipendente, ma anche come essere umano. Fondamentalmente, avevano la responsabilità di prendersi cura di me, e non l'hanno fatto. Dopo che il Lione ha ricevuto i motivi, hanno deciso di non fare appello. Ho avuto diritto al mio stipendio pieno durante la gravidanza e fino all'inizio del mio congedo di maternità, secondo i regolamenti obbligatori della FIFA. Questi fanno parte dei miei diritti, e questo non può essere messo in discussione, anche da un club grande come il Lione. Ecco perché sto scrivendo questo. La vittoria sembrava più grande di me. Sembrava una garanzia di sicurezza finanziaria per tutti i giocatori che vogliono avere un figlio durante la loro carriera. Che non è un "forse" o un'incognita.Ragnar ha quasi un anno e siamo in un ottimo posto come famiglia'.SULLA JUVE - 'Ora sono alla Juventus e sono molto felice. Ma voglio assicurarmi che nessuno debba passare attraverso quello che ho passato io mai più. E voglio che Lione sappia che questo non è OK. Questo non è "solo business". Riguarda i miei diritti come lavoratrice, come donna e come essere umano. Sono molto fiduciosa per il gioco femminile. C'è molto da festeggiare. Le strutture? L'investimento? Il livello? I tifosi che riempiono lo stadio? Siamo arrivati così lontano. Questo è innegabile. Ma la realtà è, quando si tratta della cultura generale? C'è ancora molto lavoro da fare. Meritiamo di meglio.