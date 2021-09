L'inizio dell'avventura in bianconero di Peyraud-Magnin non è stato dei migliori. In particolare, il nuovo portiere della Juventus Women si era resa protagonista di diversi brutti errori nell'amichevole contro il Barcellona. La francese, però, è stata inserita nella top 11 della seconda giornata di Serie A: "​Il portiere della Juventus Pauline Peyraud-Magnin vanta una percentuale di parate del 100% nel match contro la Fiorentina, avendo effettuato sei parate sui sei tiri subiti nello specchio della porta."