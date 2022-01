"Consiglio" di mercato per la Juventus Women. A lanciare la suggestione è Gianpiero Piovani, tecnico del Sassuolo femminile sconfitto di recente in Supercoppa proprio dalla squadra di Joe Montemurro, che nel corso di un'intervista a Tuttosport ha parlato anche di Manuela Giugliano, centrocampista classe 1997 della Roma. Ecco il suo commento: "Mi prendo il merito di essere stato il primo a schierarla davanti alla difesa. Inizialmente non voleva, poi un giorno mi ha detto: "Mister, non togliermi più da quella posizione, si toccano un sacco di palloni". Pensate a un rombo con lei, Rosucci, Cernoia e Caruso...".