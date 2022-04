Nel corso Consiglio federale convocato per oggi si è discusso delle licenze nazionali e anche delle norme tecniche per l’introduzione del professionismo nel calcio femminile, che avverrà dal 1 luglio. E così è stato: il calcio femminile passerà al professionismo. Una battaglia condotta da moltissime calciatrici, tra cui le Juventus Women, sempre in prima linea. La ratifica è arrivata in Consiglio federale e sono seguite le parole di Gravina: "Dal primo luglio inizia il percorso del professionismo del calcio femminile, siamo la prima federazione in Italia ad avviare e ad attuare questo percorso".