Sarà trasmesso anche in chiaro su LA7 lo scontro al vertice tra Juventus Women e Roma, in calendario sabato 5 marzo alle 14.30 e valido per il 16° turno di Serie A femminile. Lo comunica il sito della Divisione Calcio Femminile della FIGC, pubblicando il programma dell'intera giornata:



- Sabato 5 marzo:

Sampdoria-Fiorentina 12:30 (Timvision)

Hellas Verona-Empoli 14:30 (Timvision)

Juventus-Roma 14:30 (Timvision e La7)



- Domenica 6 marzo:

Lazio-Sassuolo 12:30 (Timvision)

Inter-Pomigliano 14:30 (Timvision)

Milan-Napoli 14:30 (Timvision)