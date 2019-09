Si va verso il ritorno di Champions League, per la Juventus Women, con la consapevolezza di affrontare una grande squadra. Lo hanno detto i 90' dell'andata, con un Barcellona implacabile nel rifilare un 2 a 0 netto alle ragazze di Guarino. Ma lo hanno detto anche i 90' di Liga, che hanno visto invece le catalane "passeggiare" sull'Atletico Madrid. Il netto 6 a 1 ha le firme di ​Mariona, Hermoso e Oshoala - con una doppietta - a cui si sono aggiunti due autoreti. Mercoledì non sarà per niente facile.