Sono quattro, ad oggi, le positività in casa Juventus Women. I casi di contagio da Covid non ancora "smaltiti" riguardano Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, Sara Gama e Pauline Peyraud-Magnin, che non sono a disposizione di Joe Montemurro in vista del primo impegno del 2022. Impegno che si avvicina sempre di più, dato che la squadra bianconera dovrà scendere in campo mercoledì 5 gennaio alle 17.30 contro il Sassuolo, per la semifinale di Supercoppa Italiana femminile. Il match è in programma allo stadio "Stirpe" di Frosinone, dove si svolgerà anche la finale: in caso di passaggio del turno, la Juve incontrerebbe la vincente della sfida tra Roma e Milan.