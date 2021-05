La Juventus Women ha fatto un figurone all'Allianz Stadium contro la Nazionale Cantanti, segnando due gol in una ventina di minuti con le bomber Staskova e Girelli. Ma il risultato sportivo nella Partita del Cuore passa naturalmente in secondo piano rispetto ai fini benefici del match. Ed ecco i videomessaggi lanciati sui social dalle giocatrici bianconere: Lina Hurtig parla di "Partita di tutti", e chi se non lei, che aspetta un bambino dalla sua Lisa, può parlare dell'inclusività del calcio femminile? E poi Martina Rosucci ricorda il numero 45527.