Come da comunicato della Juventus: "In seguito agli esami strumentali eseguiti al J|Medical, volti alla ripresa dell’attività agonistica della nuova stagione, è emersa un’infrazione al piatto tibiale della gamba destra di Sara Gama.La calciatrice pertanto non potrà iniziare la preparazione assieme al gruppo squadra e ha iniziato l’iter riabilitativo e fisioterapico volto alla graduale ripresa dell’attività".L'infortunio terrà Saralontana dal campo per circa un mese.