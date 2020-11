Sorteggio sfortunato per la Juventus Women che ai sedicesimi di Champions League pescano il Lione. La squadra francese è campione in carica del trofeo e detentrice degli ultimi 5 titoli continentali. Una vera e propria corazzata, specialista di Champions League. Comunque vada, questo sarà un ulteriore tassello nel percorso di crescita delle bianconere. Sul profilo Twitter della Juventus Women è stato pubblicato il tabellone di Nyon con il messaggio: "Ufficiale, le nostre avversarie sono le detentrici del titolo, il Lione". Molto bello da osservare, il sostegno dei tifosi delle Women che sotto il post delle bianconere si sono affrettati a sostenere la squadra e a farle coraggio in vista di una sfida così dura.