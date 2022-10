Le parole di Saraa Tuttosport:LEADER - "Gama, per professionalità e carattere, ho notato che tante guardano a lei in questo modo".LEGAMI - "Beerensteyn: in Germania abbiamo giocato tante volte da avversarie e non ci siamo mai risparmiate anche delle belle “botte”! Quando l’ho ritrovata qui ho pensato “Adesso è o amore, o odio”. Ma in realtà io non odio nessuno e infatti è subito scattato un ottimo feeling".LA PIU' MATTA - "Girelli, in campo la sua pazzia non si vede, ma nella vita privata è matta davvero!"LA PIU' SERIA - "Cernoia. A volte anche a me capita di scherzare e non riesco mai a capire se questo le dia fastidio… ma anche se non ride dei miei scherzi, io la apprezzo tanto perché lei è sempre così, sempre se stessa".