Il sito ufficiale bianconero riepiloga itra, che si sfideranno alle 14.30 di oggi nella capitale.La Juventus è l'unica squadra contro cui la Roma non ha mai trovato il successo in Serie A: per le giallorosse un pareggio e sette sconfitte contro le bianconere nella competizione.Considerando tutte le competizioni però, la Roma è uscita vittoriosa contro la Juventus il 13 marzo 2021, in semifinale di; inoltre, ha superato ai calci di rigore (dopo un 1-1 dopo i tempi supplementari) le bianconere nella sfida più recente, inlo scorso 5 novembre.La Juventus ha vinto tutte le quattro trasferte di Serie A giocate contro la Roma con un punteggio complessivo di 11-1: l'unico gol giallorosso è arrivato nella sfida più recente, disputata il 2 ottobre 2021 (rete di Lucia Di Guglielmo).La Juventus ha vinto tutte le sei trasferte disputate contro formazioni laziali in Serie A, segnando in media 2.8 reti ad incontro.