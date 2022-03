Manca poco più di mezz'ora al fischio d'inizio della sfida di campionato tra Napoli e Juventus Women, un match che nei precedenti ha sempre visto trionfare le bianconere. La Vecchia Signora, infatti, ha vinto tutte e tre le partite giocate finora contro le azzurre in Serie A, segnando esattamente due gol in ogni gara e subendone solo uno, nell’unico incontro disputato in casa delle campane, il 5 dicembre 2020.

Il Napoli, comunque, arriva da un momento positivo, essendo imbattuto da tre turni di Serie A (2 vittorie, 1 pareggio), e non registrando una striscia più lunga di gare consecutive senza sconfitte nel massimo campionato dal periodo compreso tra gennaio e maggio 2013 (14 in quel caso, con 7 vittorie e altrettanti pareggi).