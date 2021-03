Dal sito ufficiale della Juventus: "18 - La Juventus ha stabilito il suo nuovo record di successi consecutivi in Serie A: 18.

PROTAGONISTA - Andrea Staskova è autrice di quattro dei sette tiri nello specchio effettuati dalla Juventus nella gara contro la Fiorentina..

DOPPIETTA STASKOVA - Andrea Staskova è la quarta giocatrice straniera ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A con la Juventus, dopo Katie Zelem, Sanni Franssi ed Eniola Aluko.

IN ANTICIPO - Andrea Staskova ha realizzato i suoi primi due gol in Serie A prima dell’80° minuto di gioco (a segno al 13° e al 44°).

TOTAL ANDREA - Per la prima volta Staskova ha giocato un incontro in Serie A senza essere sostituita o subentrata".