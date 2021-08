La Juventus Women ha diramato l'elenco delle 24 giocatrici convocate per le prossime amichevoli internazionali contro Montpellier e Barcellona. In gruppo ci sonoche avevano saltato il Birkirkara per fastidi fisici. Mentre continua a pagare l'infortunio al ginocchioche resta a Vinovo a riprendere la completa condizione fisica. Assente anche un'altra svedese della Juve:, impegnata venerdì nella finale del torneo di calcio femminile ai Giochi di Tokyo 2020, dove affronterà il Canada. Ci sono poi tante giovani in gruppo.