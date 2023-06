Tanti i messaggi di solidarietà indirizzati a Sarada parte delle sue compagne. Aveva esordito in mattinata Cecilia, anche lei difensore della Juve - "Da capitano hai guidato per anni tutte noi e vestito con orgoglio e onore i colori dell'Italia. Sii orgogliosa, sempre. Noi lo siamo" - per poi fare spazio ai post ancora più diretti e apparentemente polemici di Cristiana, Barbarae Martina. "Quante battaglie, alcuni momenti negativi ma tanti altri momenti felici INDIMENTICABILI, vissuti INSIEME, come in questa meravigliosa foto. Stella, GRANDE capitano", recita il messaggio dell'attaccante bianconera e azzurra; "un capitano che ha dato tutto per il calcio femminile e per questa Nazionale. Non sarà più la stessa cosa", scrive invece Bonansea. Per concludere con l'abbraccio virtuale di Rosucci, che il Mondiale lo salterà a causa di un grave infortunio al ginocchio: "Il capitano che ha portato tutto il movimento fino a qui".