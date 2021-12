''In una giornata che ci vede festeggiare la storica qualificazione della Juventus ai Quarti di finale della Uefa Women's Champions League, siamo felici di poter parlare della Final Four, il prossimo grande appuntamento che vedrà protagonisti i club che attualmente occupano le prime quattro posizioni del campionato - questo il pensiero del presidente della Divisione Calcio Femminile-: la conferma del format a quattro squadre è importante perché così facendo coinvolgiamo un numero sempre più grande di tifosi e appassionati: per la scorsa edizione della competizione siamo stati in Liguria, ora abbiamo trovato ospitalità nella Regione Lazio, ringrazio le istituzioni e le società sportive di Frosinone e Latina per questa bella opportunità''. Lo riporta l'Adnkronos.