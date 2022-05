Quella di oggi contro il Milan è stata l'ultima gara in campionato con la maglia della Juventus Women per Tuija Hyyrynen. Il club e le compagne, in campo e sui social, le hanno tributato i giusti onori. Lei, sul suo profilo Instagram, ha ringraziato:"Guidare la mia squadra #FANTA5TIC oggi ha significato molto di più di quanto possano dire le parole. Grazie a tutti per questa celebrazione speciale dentro e fuori dal campo. Ora concentriamoci sulla finale di Coppa Italia".