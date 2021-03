Lina Hurtig e Lisa Lantz, una bella storia d'amore e un nuovo arrivo. La prima è un'attaccante della Juventus, classe 1995, la seconda un centrale difensivo, classe 1987, insieme formano una famiglia che oggi ha abbattuto un piccolo muro di discriminazione. Le due si sono conosciute nel 2014 all'Umea e hanno giocato insieme al Linkoping in Svezia dal 2017, prima del passaggio di Lina alla Juve. Si raccontano così al sito ufficiale bianconero: "Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo molto velocemente. A novembre lei era in Svezia e io in Italia, mi ha chiamato dicendomi di essere incinta. É successo tutto così velocemente, non ce l'aspettavamo. Quando abbiamo deciso di avere un bambino siamo andate in una clinica privata in Svezia e le cose sono andate velocemente, Lisa stava giocando nei Linkopigs. Dopo il test Lina ha iniziato a piangere e mi ha chiamato: ‘siamo incinte', ha detto. Nostro figlio o nostra figlia crescerà facendo quello che preferisce. Non mi spiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma faccia ciò che vuole purché sia felice".



IL CALCIO - "Lisa mi sostiene al 100%, quando gioco lei è casa e so che mi sta guardando e sta facendo il tifo. Il calcio mi ha dato molto, tutte le persone che ho incontrato, le mie compagne, i posti in cui sono stata ma soprattutto Lisa, la cosa più importante: senza il calcio non ci saremmo mai conosciute".



BACIO AL MONDIALE - “Dopo la partita ero felicissima e stavo semplicemente festeggiando con mia moglie, non mi aspettavo che quel gesto sarebbe diventato virale”.



COSA FARE - “Non mi dispiacerebbe se volesse giocare a calcio, ma crescerà facendo quello che vuole, l’importante è che sia felice”.



LISA - “Per me stare con Lisa è la cosa più importante del mondo, è naturale. Sarò felice se potrò essere d’ispirazione per altre persone, ma non mi reputo un modello per gli altri”.



Ecco l'intervista completa: