Lina Hurtig, attaccante della Juventus Women, è impegnata in questi giorni a preparare le Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale svedese. Questo il suo messaggio, sul suo profilo Instagram: "Lavori in corso, ultimi preparativi in corso. A presto Tokyo". Al termine dell'esperienza in Giappone e dopo un periodo di vacanza, Hurtig tornerà a disposizione di Montemurro per l'inizio del campionato.