Sulla travolgente vittoria di ieri contro il Pomigliano c'è anche la sua firma, la terza nella Serie A in corso e la decima nel massimo campionato italiano. Iniziano a diventare importanti i numeri di Lina Hurtig, una delle sei giocatrici della Juventus Women in doppia cifra di gol dall'inizio dello scorso campionato insieme a Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Andrea Staskova e Arianna Caruso. Dal suo arrivo in Serie A (2020/21), la svedese ha partecipato a 17 gol in campionato (10 reti e sette assist); tra le bianconere, solo Cristiana Girelli (33), Barbara Bonansea (22) e Andrea Staskova (19) hanno fatto meglio di lei nel torneo.