L'esordio e il primo gol. Lina Hurtig si è raccontata ai microfoni di JTv, così: "Ho esordito in una partita importantissima, quella giocata a San Siro. È stata una sensazione bellissima. Anche segnare il mio primo gol in casa è stato fantastico. Sono felice di questo".



QUI ALLA JUVE – "Va sempre meglio, giorno dopo giorno. Mi sto adattando alla squadra e sto conoscendo le compagne. Miglioro di giorno in giorno e questo mi fa sentire bene. Ho il mio appartamento e di questo sono felice. Ancora non ho avuto il tempo di girare per l’Italia, ma ne avrò presto".



SVEDESI – "Mi hanno aiutata dal punto di vista della comunicazione, anche perché non capisco una parola di italiano. Parlo svedese e poi loro traducono. A loro chiedo davvero ogni cosa".



CONTRO PINK BARI – "Ovviamente cercheremo di conquistare altri tre punti. Non conosco molto le avversarie, ma mi preparerò durante la settimana. Cercheremo la vittoria, questo è sicuro".



ALLA JUVE – "È bellissimo, sono davvero felice di essere qui. Non vedo l’ora che i tifosi possano tornare allo stadio".