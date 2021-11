Poi le bianconere hanno raddoppiato nel finale e sono uscite da Wolfsburg con un fantastico 2-0 nella 4^ giornata di Champions League femminile. Questo il commento a caldo di Hurtig: "Sono felicissima per questo gran risultato, abbiamo retto alla loro pressione nel primo tempo, abbiamo condotto una gara all'insegna della forte difesa e del contropiede. Non è stata una mia rete ma un autogol? Va bene così! Per la qualificazione ora ci sono ancora due giornate, dobbiamo puntare a vincerle entrambe.".