Così Matilde Lundorf dopo la vittoria della Juventus Women per 3-0 in Champions League femminile sul campo del Servette: "Sono molto felice del punteggio, è davvero un gran risultato! Questa è stata la mia prima partita con i tifosi, dopo una stagione a giocare dentro stadi vuoti, e sono pure molto felice per il mio gol anche se avrei potuto segnarne un altro.