Dopo l'annuncio del rinnovo di contratto, Lina Hurtig ha parlato ai microfoni di Juventus Tv: "Sono felice e lo è anche la mia famiglia. Sono molto felice del rinnovo e sono impaziente di vestire questa maglia per i prossimi 2 anni. E’ un grande club con grandi ambizioni. In questi due anni mi sono trovata molto bene. E’ bello poter continuare a giocare con la Juventus. Sono successe molte cose da quando sono arrivata. Basti pensare a quello che abbiamo fatto a livello europeo. E’ esattamente dove vogliamo essere. Vogliamo competere con le migliori. E’ una stagione entusiasmante, siamo in testa al campionato. Il nostro obiettivo è vincerlo. In Champions League vogliamo vedere dove possiamo arrivare. Giocando contro le migliori, come ho detto. E non vedo l’ora di poterlo fare".