Dopo la tensione è il momento dei festeggiamenti. In una gara tesa e in bilico per la maggior parte del tempo, la Svezia ha battuto 1 a 0 l'Australia e si è aggiudicata il passaggio nella finale del calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo. A celebrare l'impresa, l'attaccante svedese della Juventus Women, Lina Hurtig.