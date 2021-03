Dal sito ufficiale della Juventus: "MVP LINA HURTIG - L’attaccante bianconera è la giocatrice della Juventus con la più alta precisione al tiro in questa Serie A (67%), tra le giocatrici con almeno due conclusioni effettuate nel torneo in corso. THE NUMBER 5 - Lina Hurtig ha messo a segno il suo quinto gol in Serie A, ottenuto con l’unico tiro nello specchio della porta effettuato nel match; nessuna giocatrice ha creato più occasioni nella gara odierna (cinque, al pari di Lundorf). A STAR IS BORN - Lina Hurtig ha preso parte a sei gol nelle ultime cinque presenze in Serie A: quattro reti, compresa quella odierna, e due assist. GIRELLI ON FIRE - Cristiana Girelli ha messo a segno 16 reti in 14 gare di questa Serie A: si tratta di un nuovo record per l’attaccante bianconera nel periodo. THREE ON THE ROAD Juventus scored exactly three goals for the third consecutive Serie A away match (after Inter and Empoli). SUPER MATI - Matilde Lundorf Skovsen è la giocatrice che all’interno del match conta più occasioni create (cinque, al pari di Hurtig), cross su azione (nove), contrasti (cinque) e possessi guadagnati (10)"