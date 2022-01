Allo stadio per vedere la finale, ma anche, se ancora non lo si è fatto, per vaccinarsi contro il Covid: è quanto accadrà sabato a Frosinone, dove si giocherà la sfida che assegnerà il primo trofeo dell'anno della stagione femminile. Infatti fuori dello stadio 'Benito Stirpe' sarà allestito un hub dove chiunque avrà la possibilità di vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. A contendersi la Supercoppa saranno Juventus, Milan, Roma e Sassuolo che si sfideranno secondo il nuovo format a quattro squadre, confermato dopo il successo dell'ultima edizione.



Oltre all'hub vaccinale nel giorno della finale, va detto che, in occasione delle semifinali e grazie all'impegno della Regione Lazio, delle Asl del territorio e dei Comuni di Latina e Frosinone, fuori dagli impianti di gioco, il 'Francioni' e lo 'Stirpe', saranno allestiti dei desk dove le persone potranno ricevere informazioni sulle vaccinazioni pediatriche. Prima del calcio d'inizio delle partite di Supercoppa verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Salvatore Gervasi, medico sociale della Roma donne venuto a mancare lo scorso 27 dicembre a causa di un malore improvviso.